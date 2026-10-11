Consulta Popular financia mejoras en consultorio popular del sector El Frío

La gestión directa del presupuesto comunitario volvió a dar frutos en el municipio Sotillo, específicamente en el sector El Frío de Puerto La Cruz, al recibir recursos por un monto de 7 mil dólares a la Comuna José Antonio Anzoátegui 25, destinados a la rehabilitación integral del Consultorio Popular Tipo II del territorio.

El desembolso, tramitado a través del Gabinete de Organización Ciudadana y Comunal de la gobernación, corresponde al proyecto seleccionado por los propios vecinos mediante el mecanismo de Consulta Popular nacional.

El gobernador Luis José Marcano entregó el certificado junto al alcalde Jesús Marcano Tábata, y recorrieron la infraestructura asistencial, donde los voceros comunitarios presentaron un informe sobre los avances alcanzados con partidas anteriores y el plan de obras a ejecutar con este nuevo aporte.

Autoridades regionales destacaron que este modelo de asignación presupuestaria trasciende la mera transferencia de fondos. El gobernador subrayó que la consulta ciudadana constituye una herramienta clave para la organización territorial y la resolución priorizada de necesidades colectivas en materia de salud.

“Esto es lo que espera la población, los resultados. La consulta, más allá de un recurso económico, es un instrumento organizativo y generador de conciencia en el territorio”, expresó Marcano.

Asimismo, durante el encuentro con la comunidad, el mandatario destacó que la consolidación de este esquema participativo sentará las bases para ampliar el alcance de las inversiones locales en la medida en que se reactive la actividad económica regional.

Otros financiamientos a proyecto de consulta

Durante el mes de octubre, el gobernador Luis José Marcano aprobó la inversión de 119.099 dólares, dirigidos a proyectos elegidos en las Consultas Populares Nacionales, que beneficiarán a los 21 municipios de la entidad.



Entre las obras que ya cuentan con financiamiento destacan el pozo de agua potable en la Comuna Productiva Eulalia Buroz en Anaco, rehabilitación integral del preescolar Onoto, acondicionamiento de la vía principal en la Comuna Riberas del Orinoco en Pariaguán y rehabilitación del sistema eléctrico en el sector Santa Rita de Píritu.



Esta transferencia directa de recursos busca dar respuesta inmediata a las necesidades prioritarias identificadas por los propios habitantes.

En lo que va de año, tras la primera Consulta Popular del 8 de marzo, el ejecutivo regional acumula una inversión de 1.094.591 dólares para concretar 182 proyectos en todo el territorio regional.