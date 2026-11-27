El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt), anunció el cierre nocturno en la avenida intercomunal de El Valle por trabajos de demarcación vial.



A través de un comunicado publicado en las redes sociales, el Intt informó que se estarán ejecutando trabajos de demarcación vial horizontal elevada, los días jueves 26 y viernes 27 de noviembre de 2026, en horario comprendido entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m..



“Permanecerá cerrado el tránsito vehicular en la Avenida Intercomunal de El Valle, específicamente en el tramo que abarca desde Los Próceres hasta La Bandera”, refiere el comunicado.

En tal sentido, el INTT exhortó a todos los conductores a tomar las previsiones correspondientes, hacer uso de las vías alternas y prestar estricta atención a la señalización e indicaciones dispuestas en la vía mientras culminan las labores de mantenimiento.



Los trabajos de demarcación vial se estarán realizando en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Transporte Terrestre.