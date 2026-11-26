El Plan Venezuela Renace continúa los trabajos de restauración y conservación de la Catedral Santa Ana, ubicada en la parroquia Catedral del municipio Libertador, Caracas, con intervenciones dirigidas a recuperar los espacios afectados por los movimientos sísmicos registrados el pasado mes de junio.

De acuerdo con información suministrada por la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicio, las labores comprenden la rehabilitación de las cubiertas, reparación de techos, colocación y fijación de tejas, así como el acondicionamiento de las áreas intervenidas.

Estas acciones están orientadas a recuperar la protección y firmeza de la estructura, resguardando sus condiciones arquitectónicas y patrimoniales.

La Catedral Santa Ana constituye una referencia histórica de la capital venezolana. Sus orígenes se remontan al siglo XVI, durante el período colonial, y su posterior construcción formal en mampostería ha atravesado distintos episodios sísmicos y procesos de reconstrucción a lo largo de los siglos.

Mediante estas intervenciones, la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, a través del Plan Venezuela Renace, acompaña las labores de recuperación de este patrimonio histórico, con el propósito de preservar su estructura y contribuir a la conservación de la memoria arquitectónica de Caracas.