Convocan a la quinta edición del Premio Nacional de Turismo 2026

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo dio inicio este 26 de octubre al proceso de postulaciones para la Quinta Edición del Premio Nacional de Turismo 2026, el cua concluirá el próximo 08 de noviembre.

A través de las redes sociales, la cartera de Turismo informó que en el concurso se premiará el compromiso, la calidad, la innovación y la sostenibilidad de los prestadores de servicios turísticos y emprendedores que hacen de Venezuela un destino único.

En esta Quinta Edición, los prestadores de servicio y emprendedores participarán en cinco menciones:

Calidad de Servicio; Promotor Turístico; Destino Turístico; Innovación Turística; Trayectoria Turística.

Para mayor información, el Ministerio para el Turismo invita a ingresar a la plataforma premionalcional.mintur.gob.ve para formalizar el registro, consultar las bases del premio y conocer a detalle las categorías.