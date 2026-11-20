El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, realizó un encuentro de coordinación con los movilizadores del Psuv para organizar actividades de cara al Día del Estudiante Universitario y el homenaje a beisbolistas venezolanos.



“Sostuvimos reunión de trabaio con los Movilizadores del Comité Sectorial de nuestro Psuv, asimismo, celebramos videoconferencia a fin de establecer los lineamientos necesarias para lo que será la marcha del Día del Estudiante Universitario de mañana 21 de Noviembre, donde vamos a acompañar a juventud y a nuestros estudiantes a conmemorar esta simbólica fecha. ¡Viva nuestros estudiantes! ¡Viva el futuro de la Patria!”

Destacó que el domingo 22 de Noviembre “vamos a movilizarnos la avenida Lecuna a celebrar por todo lo alto la inauguración del Paseo de las Estrellas, posteriormente nos dirigiremos al estadio Monumental, también saldrá una inmensa caravana. Compartiremos con la juventud, nuestros atletas y el pueblo venezolano. ¡Vamos a rendir tributo a nuestros peloteros, los campeones del Clásico Mundial 2026”, señaló eb sus redes sociales.

Precisó que este paseo se convertirá en un extraordinario punto de encuentro para toda la fanaticada y la ciudadanía. “Caracas es el epicentro deportivo, cultural y recreativo”, remarcó.