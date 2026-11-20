El presidente de la Corporación Hidrológica Venezolana (Hidroven), Claudio Bastiani, encabezó el acto de entrega de equipamiento tecnológico a trabajadores del sector hídrico nacional para optimizar las estaciones de bombeo de agua en el país.

“Avanzamos con una brújula histórica definida: consolidar una corporación hídrica de vanguardia, a la altura de los desafíos del futuro. Hoy damos un salto cualitativo mediante la dotación de equipamiento de alta tecnología, potenciando la capacidad operativa de nuestro talento técnico para garantizar la operatividad de las estaciones de bombeo mediante mantenimientos preventivos y correctivos de precisión”, señaló a través de sus redes sociales.

Resaltó que la integración de procesos optimizados y sistemas de telemetría en tiempo real refleja el cumplimiento cabal de las directrices del Ministerio de Atención de las Aguas y el liderazgo de la presidenta Delcy Rodríguez.



“Así, transformamos la gestión pública en bienestar tangible, impulsando el renacer institucional y social de Venezuela”, puntualizó Bastiani.