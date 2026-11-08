Cruz Roja venezolana y española mantienen plan de atención tras doblete sísmico

La Cruz Roja Venezolana y la Cruz Roja Española ratificaron la ejecución de un plan conjunto de atención médica y social con una duración de dos años. La iniciativa tiene como propósito acompañar la recuperación integral de las comunidades vulnerables tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Como parte del acuerdo de cooperación internacional, ambas instituciones humanitarias activaron los protocolos de respuesta para desplegar una clínica de salud especializada en emergencias en el estado La Guaira.

La información fue difundida por el Ministerio de Comunicación e Información, que detalla que este espacio asistencial permitirá brindar contención primaria y médica a los habitantes de la entidad costera.

La alianza estratégica afianza las labores de asistencia en los sectores con mayor nivel de afectación por los movimientos telúricos. Las organizaciones prevén mantener el monitoreo de las necesidades operativas en el terreno para ajustar la cobertura de los servicios de salud y apoyo comunitario.

El despliegue coordinado forma parte de las acciones prioritarias fijadas por la red humanitaria para garantizar el bienestar de la población. Los equipos técnicos mantendrán el trabajo de campo durante el período establecido para consolidar los proyectos de atención integral en la región.