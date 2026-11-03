Cuadrillas de Corpocapital continúan labores de reparación vial en El Paraíso

Las cuadrillas de la Corporación de Servicios del Distrito Capital se mantienen desplegadas en la parroquia El Paraíso, en Caracas, para corregir afectaciones en la calzada y el paso peatonal.

A través de sus redes sociales, la corporación detalló que las labores se ejecutan en la Av. Principal de La Fuente, a la altura del Edificio Miranda.

En esta jornada, los equipos realizaron el encofrado y vaciado de un paño en la acera principal, junto al vaciado de concreto premezclado en la vía para solventar la socavación existente.

Las labores se ejecutan en coordinación con el Consejo Comunal La Fuente y la Comuna Circuito 4 Simón Bolívar.