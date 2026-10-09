Culmina demolición controlada del edificio Moisés en San Bernardino

La alcaldesa del Distrito Capital, Almiranta Carmen Meléndez, informó sobre la culminación de la demolición del edificio Moisés en la parroquia San Bernardino ubicado en la ciudad de Caracas.

A través de sus redes sociales precisó que las labores «llegaron al 100%, luego de un trabajo cuidadoso y sin riesgo para el entorno».

Explicó que la edificación, «colapsó lamentablemente durante la actividad sísmica del pasado 24 de junio y, luego de la exhaustiva jornada de rescates, equipos de Protección Civil, bomberos y la Alcaldía de Caracas, mediante FundaCaracas, realizaron la demolición manual de la infraestructura».

Asimismo, la alcaldesa precisó que, tras el trabajo de demolición, «corresponde ahora el debido retiro de escombros y material para el despeje del terreno y garantizar así la seguridad de vecinos y transeúntes».

Meléndez ha informado que, tras el doblete sísmico, la Alcaldía ha estado realizando labores de rehabilitación en viviendas afectadas gracias al apoyo de 171 frentes de trabajo en coordinación con los organismos adscritos al Gobierno municipal.