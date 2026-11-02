Culmina rehabilitación integral de la Escuela Las Delicias en el 23 de Enero

El Plan Venezuela Renace culminó con éxito los trabajos de rehabilitación integral de la Escuela Básica Nacional Las Delicias, en el sector El Observatorio del 23 de Enero, en Caracas.



Las labores incluyeron pintura general, colocación de cerámica, optimización de la iluminación, reparación de baños, dotación de tanques de agua y mobiliario nuevo.

Con estos trabajos de infraestructura realizados a través del Plan Venezuela Renace y los esfuerzos de los diferentes niveles de Gobierno, un total de 100 niños y niñas regresan a sus aulas de clase en espacios completamente renovados.



Recientemente, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, informó que más de 1.000 instituciones educativas a nivel nacional han sido recuperadas para el bienestar de los estudiantes del país.



