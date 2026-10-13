Culminan con éxito trabajos en el Sistema Tuy III

Tras la parada programada iniciada el pasado 11 de octubre, culminaron con total éxito las labores preventivas y correctivas en el Sistema Tuy III, lo que permitirá reactivar y mejorar el suministro de agua potable hacia Caracas, Miranda y La Guaira.



A través de las redes sociales, la Gobernación de Miranda informó que se realizaron 41 acciones simultáneas en 5 frentes de trabajo para atender la estructura de la línea, mantenimiento de válvulas, ventosas, equipos de bombeo y la Planta Potabilizadora Caujarito.

Asimismo, se realizó la “incorporación de más de 330 litros por segundo adicionales para fortalecer la red de distribución en la región central”, refiere la publicación.

Para el restablecimiento progresivo del suministro de agua fue activada la fase de arranque y bombeo bajo estrictos protocolos de seguridad para recuperar el servicio durante la jornada.

«Ver el esfuerzo, la entrega y la mística de nuestros trabajadores y trabajadoras durante las noches me llena de un profundo orgullo. Ha sido una jornada de labor ininterrumpida», precisó el presidente de Hidroven, Claudio Bastiani.

Asimismo, el secretario de Agua de Miranda, Karol Merchan, destacó la articulación perfecta entre los tres niveles de gobierno para ofrecer un servicio continuo y de calidad a la población.



“Fue un despliegue de fuerza trabajadora guiado bajo las directrices de la presidenta Delcy Rodríguez, el gobernador Elio Serrano, el ministro de Atención de las Aguas Carlos Mast y el presidente de Hidroven Claudio Bastiani”, aseveró.