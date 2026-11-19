Este jueves, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, inspeccionó los detalles finales de la obra de rehabilitación integral en la Organización Popular de Provisión de Empleo (Oppe) 20, ubicada en la parroquia San Bernardino, donde residen 144 familias.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la mandataria capitalina detalló que las labores se ejecutaron bajo el Plan Venezuela Renace, con el propósito de recuperar la infraestructura que resultó afectada tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

«A la OPPE 20, en San Bernardino, llegamos este jueves 19 de noviembre, a verificar los detalles de la culminación de esta obra de rehabilitación que nos ha correspondido desarrollar como ente ejecutor del Plan Venezuela Renace», expresó Meléndez en su publicación.

Para el abordaje estructural del complejo habitacional se desplegaron tres frentes de trabajo dedicados a la atención simultánea de las torres A, B y C. Las cuadrillas ejecutaron la reparación de paredes, la recuperación de fachadas, la optimización de los sistemas de servicios básicos, la corrección de filtraciones y la impermeabilización de techos.

El proyecto contempló además la modernización del alumbrado y la adecuación de áreas comunes para el bienestar colectivo. «Se ha trabajado también en el reemplazo de luminarias, adecuando además espacios socioproductivos, áreas de salud y espacios infantiles, optimizando al 100% este urbanismo», puntualizó la alcaldesa.

Por su parte, los habitantes de este edificio agradecieron al Gobierno nacional por las labores de rehabilitación tras los terremotos del pasado mes de junio. «Le damos gracias Dios porque volvimos a nacer, nuestra Oppe quedó bastante afectada (…) han recuperado espacios», indicó una de las residentes.

«Cuando fue el terremoto del 24 de junio sentí que todo se perdía, pero gracias a Dios abordaron todo como hormiguitas. Hicieron el trabajo excelente, tanto aquí como en los otros locales están haciendo un trabajo excelente», expresó uno de los emprendedores que hacen vida en la Oppe 20.