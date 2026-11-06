Debaten nueva Ley de Universidades para impulsar una educación superior transformadora

Con el objetivo de realizar el análisis y discusión de la nueva Ley de Universidades, se llevó a cabo un encuentro institucional en la Sala Francisco de Miranda de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La jornada contó con la participación de autoridades y voceros fundamentales en la materia, quienes reafirmaron el compromiso con una educación superior participativa, plural e inclusiva.



Ricardo Ríos, director adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), destacó la importancia de superar el aplazamiento del debate y fortalecer a las universidades como espacios de diálogo y respeto mutuo.



Asimismo, Víctor Rago, rector de la UCV, resaltó el valor del pluralismo y la esencia crítica de la comunidad universitaria.

Por otra parte, Benjamín Scharifker, exrector de la Universidad Simón Bolívar (USB) y la Universidad Metropolitana (Unimet), hizo especial énfasis en la diversidad y las distintas vocaciones regionales y nacionales que debe integrar la nueva normativa.



Recientemente, la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, anunció el inicio formal de las mesas de trabajo en todo el país para llevar a cabo el debate sobre la nueva Ley de Universidades.

Según lo publicado por la Vicepresidencia Sectorial a través de las redes sociales, este proceso de consulta pública abarcará todas las regiones con el objetivo de integrar de manera directa las propuestas presentadas por estudiantes, profesores y trabajadores del sector.