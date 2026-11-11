Definen estrategias para la creación oficial de la Escuela Integral del Motorizado

Un equipo de la Universidad Nacional Experimental del Transporte (Unetrans) desarrolló una mesa de trabajo estratégica para establecer las bases de la creación oficial de la Escuela de Formación Integral del Motorizado y Motorizada en el país.

La jornada, encabezada por las autoridades universitarias y con la participación de actores vinculados al sector motorizado, tuvo como propósito unificar criterios, articular propuestas y definir líneas de acción para consolidar este nuevo espacio de formación académica y profesional.

Durante el encuentro, reseñado en sus redes sociales, se abordaron cuatro ejes fundamentales entre los que destaca la formación integral como herramienta para la prevención vial, la consolidación del Registro Único de Motorizados, el establecimiento de zonas de resguardo estratégicas en las vías del país y la entrega de kits de emprendimiento para impulsar el bienestar social de los trabajadores del sector.

Como parte de las estrategias planteadas, el Departamento de Educación Multimodal de la Unetrans presentó un modelo de formación que combina el microaprendizaje móvil con las Comisiones de Reforzamiento Práctico (CRP) en pista, bajo estándares internacionales.

Esta propuesta busca integrar herramientas digitales y experiencias prácticas para fortalecer las competencias de los motorizados y motorizadas, elevando su experiencia en las vías hacia una formación profesional universitaria.

En la mesa de trabajo también se acordó avanzar conjuntamente con los entes e instituciones vinculados al sector motorizado en la adecuación del marco jurídico y la evaluación de modelos internacionales de referencia.