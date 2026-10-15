Definirán rehabilitaciones en bloques de la parroquia Coche mediante estudios técnicos

Ingenieros y especialistas de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras se encuentran desplegados en la parroquia Coche, con el fin de avanzar en la segunda fase de evaluación de las infraestructuras afectadas por los sismos del pasado mes de junio.

En este contexto, realizaron la segunda fase de evaluación en la Urbanización Bicentenario del Libertador en la Parroquia Coche.

Durante la inspección, el ingeniero civil Pedro Pino enfatizó que se trabajará en aliviar la transición y las cargas en los estacionamientos debido al exceso de construcciones indebidas.

«Tenemos que aliviar la transición y las cargas en los estacionamientos debido al exceso de construcciones indebidas que hay en los tanques, en los tanques subterráneos, y estamos atacando como medida inmediata. Aliviar el paso y la transición en distintos módulos en donde se encuentran los tanques», expresó Pino en un material difundido en las redes sociales de la comisión.

Indicó que estas construcciones están ocasionando deslizamientos del terreno, «derrumbes en las fachadas de los bloques y daños considerables» en las paredes y la estructura de los bloques.

«Nos estamos encontrando con que el problema limita de un daño que preexistía desde hace mucho tiempo, el cual se está evidenciando en estos momentos con el movimiento telúrico que hubo, provocando asentamientos en sus bases más importantes en los bloques de abajo», afirmó.

Ante esta situación, el ingeniero indicó que se realizarán estudios geotécnicos para determinar el grado exacto de intervención en cada bloque.

Cabe recordar que esta etapa se centra en una inspección técnica detallada y un informe con mayor experticia de los inmuebles clasificados preliminarmente con etiqueta amarilla y etiqueta roja para dictaminar cuáles son los elementos estructurales indispensables para la rehabilitación.

El plan busca restituir las condiciones originales de las estructuras agregando operaciones de reforzamiento bajo nuevas normas sismorresistentes.