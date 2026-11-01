Delcy Rodríguez comparte con el pueblo de La Trilla previo al inicio de la Navidad

En el marco del inicio de las festividades navideñas en el país, la presidenta Delcy Rodríguez realizó un recorrido por la comunidad de La Trilla en la ciudad de Caracas, donde compartió junto al poder popular, voceros comunitarios, adultos mayores y jóvenes de la zona en una jornada caracterizada por las tradiciones musicales y el encuentro directo con la ciudadanía.

La jefa del Estado caminó por las calles del sector caraqueño intercambiando vivencias, anécdotas y saberes populares con la población. Además, resaltó la vocación de alegría, resiliencia y hospitalidad que identifica al pueblo venezolano al momento de recibir la época decembrina. “Si algo nos define es nuestra capacidad de sonreír y recibir a todos con los brazos abiertos”- escribió en su cuenta.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, la mandataria nacional resaltó el valor de la gaita venezolana como expresión cultural y símbolo de unión familiar para el comienzo de las festividades.

Asimismo, subrayó que el afecto de las comunidades y la fuerza popular constituyen el motor para seguir avanzando en la consolidación del bienestar social en cada rincón de la ciudad capital.