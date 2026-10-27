Delcy Rodríguez: el 2026 ha sido un año doloroso, pero nos ha dado más fuerza como pueblo

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este martes un encuentro multitudinario en el municipio Guacara, estado Carabobo, donde reflexionó sobre el contexto nacional reciente y destacó la resiliencia de la ciudadanía frente a los momentos complejos que se han presentado durante este año.

Al dirigirse a los asistentes, la mandataria expresó que «ustedes saben que este año 2026 ha sido un año doloroso, pero también un año que nos ha traído experiencia y también nos ha dado más fuerza como pueblo».

En ese sentido, subrayó la capacidad de recuperación del país y enfatizó que «la unión de los venezolanos y las venezolanas en los momentos más duros, cada momento difícil que hemos tenido, nos hemos levantado más fuertes, con más moral, con más dignidad, todos con la fuerza del amor y con la bendición de Dios».

Robustecer el SEN

La presidenta aprovechó la concentración en Guacara para anunciar que próximamente será repotenciado el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la zona central del país, con la incorporación de una importante maquinaria.

«Estamos en horas cruciales para que entre la máquina seis en Planta Centro, es la máquina más grande de América Latina. Ahí están trabajando sin descanso los trabajadores y las trabajadoras de Corpelec, porque sabemos las necesidades que tiene nuestro pueblo en el sistema eléctrico», señaló.

De igual manera, recordó que «por el bloqueo Venezuela no podía acceder a repuestos, a nada. Nosotros ya estamos trayendo repuestos nuevos para el Sistema Eléctrico Nacional, estamos trabajando».

Reconocimiento al poder popular y a la democracia participativa

Durante su intervención, la jefa de Estado hizo una mención especial al compromiso de las estructuras de base en la localidad, resaltando los resultados de los procesos de votación comunitaria en la entidad.

Al respecto, la mandataria señaló que «yo quiero felicitar a la comuna Las Guerreras de Acarigua, fue la comuna más votada en la consulta popular de aquí de Guacara, la primera y el quinto lugar, las comunas más votadas de toda Venezuela».

Rodríguez agregó que la movilización popular envió un mensaje al exterior y afirmó que «lo que ustedes hicieron fue decirle al mundo que en Venezuela sabemos cómo defendemos la democracia».

Llamado a la convivencia y al amor por la patria

La presidenta instó a fortalecer el tejido social y los espacios de diálogo interno, rechazando cualquier manifestación de confrontación o intolerancia entre los ciudadanos.

Sobre este punto, exhortó a la población a promover «cada espacio para la participación, cada espacio que nos permita a nosotros como comunidad, como sociedad, que nos permita entendernos, la gran familia venezolana que debemos ser».

Asimismo, enfatizó que la dinámica nacional no debe guiarse por desavenencias y pidió «que no sea el odio que nos intermedie, que sea el amor por Dios, que sea el amor por el prójimo, que sea el amor por nuestros hijos, por nuestras hijas».

Para concluir su discurso ante la multitud carabobeña, Rodríguez reafirmó su dedicación personal a la gestión pública y al servicio del país, apelando a la identidad histórica de la nación para superar las adversidades.

Al dirigirse a los presentes, manifestó que «queridas mujeres de Carabobo, hombres, jóvenes, yo los amo… no tienen idea de lo que cada hora de mi vida les dedico a ustedes, porque creo en el pueblo venezolano y creo en nuestro país, creo en nuestras profundas raíces históricas». Finalmente, recordó el ejemplo de los próceres patrios y concluyó asegurando que «no hay adversidad que Bolívar no haya afrontado, no hay adversidad a la que Bolívar le haya huido y nosotros somos los hijos y las hijas de Bolívar».