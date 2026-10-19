Delcy Rodríguez felicita al pueblo por participación en la Consulta Popular

La presidenta Delcy Rodríguez felicitó al pueblo tras el desarrollo de la Segunda Consulta Popular Nacional 2026, calificando la masiva movilización como una jornada exitosa y trascendental que ratifica el compromiso del país con el ejercicio directo de la soberanía y la consolidación del modelo participativo.

Durante su intervención, la Jefa de Estado hizo un firme reconocimiento al protagonismo colectivo ejercido por los vecinos en los diversos circuitos comunales y juntas de condominio a lo largo del territorio nacional.

La Mandataria subrayó que esta expresión pacífica y cívica refleja el espíritu de una democracia verdadera que se consulta de manera permanente a sí misma, donde la ciudadanía organizada asume las riendas para determinar el rumbo y las prioridades de sus propios espacios.

Con miras a acelerar el impacto social de la jornada comicial, la presidenta Rodríguez confirmó que los fondos de inversión requeridos para financiar las iniciativas favorecidas por el voto popular ya se encuentran plenamente asegurados y disponibles para su transferencia.

En este sentido, impartió instrucciones precisas a ministros, gobernadores y liderazgos territoriales para avanzar sin ningún tipo de demoras en la asignación presupuestaria y posterior ejecución de las obras aprobadas por el pueblo.