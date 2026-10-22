Delcy Rodríguez hizo un llamado a las mujeres a seguir juntas construyendo el país

En un contacto telefónico con la marcha realizada en homenaje a la mujer en el marco del Mes Rosa, la presidenta Delcy Rodríguez hizo un llamado al poder femenino a trabajar juntas.

«Mi llamado a todas las mujeres del país, sigamos juntas construyendo esta Venezuela que será la Venezuela del futuro para nuestros hijos», exhortó Rodríguez.

La mandataria valoró la presencia de la ciudadanía en las calles durante la jornada. «Hoy las mujeres venezolanas están en la calle, pero están en la calle para construir, para ser la mujer que supo dar la mano a quienes perdieron un familiar en el doble terremoto, la mujer que se ha superado, que se levanta en las adversidades ahí de frente en el hogar».

En su mensaje, Rodríguez resaltó el esfuerzo de la población femenina en el país, «que quiere salir adelante, a la Venezuela que nada la detiene, esa Venezuela que llaman la Venezuela guerrera es la Venezuela mujer».

Asimismo, la Jefa de Estado reconoció el acompañamiento familiar en la caminata por la prevención del cáncer de mama. «Quiero agradecer a cada hombre que marchó junto a las mujeres, con sus hijas, con sus abuelas, quiero agradecerles porque es el regalo que queremos darle a las madres, así que desde Miraflores donde estoy trabajando les mando un gran abrazo y sigamos juntas».

Cabe destacar que esta movilización fue convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), para rendirle homenaje a las mujeres venezolanas, en el marco del Mes Rosa, que simboliza la lucha contra en cáncer de mama.

La marcha que inició a las dos de la tarde, partió desde el Paseo de la Resistencia Indígena, en Plaza Venezuela, hasta llegar a la Santa Capilla, en la Avenida Universidad.