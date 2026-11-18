La presidenta Delcy Rodríguez encabezó este miércoles la entrega de la Orden Francisco de Miranda en su tercera clase. El reconocimiento fue otorgado a la selección venezolana de béisbol y a la delegación que representó al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El equipo nacional de béisbol aseguró el campeonato de la Copa Mundial Sub-23 tras vencer 5-0 a Australia en la final disputada en el Estadio Nacional Soberanía de Managua, en Nicaragua. En el encuentro decisivo, el lanzador abridor Andry Lara trabajó durante seis entradas sin permitir carreras, concedió tres imparables y sumó 11 ponches.

Este triunfo se integra a los resultados del béisbol venezolano en 2026, año en que la selección absoluta conquistó el Clásico Mundial de Béisbol en marzo y aseguró su clasificación al torneo olímpico de Los Ángeles 2028.

Reconocimiento a la delegación de Dakar 2026

Durante la jornada en el Palacio de Miraflores también se rindió homenaje a los 34 atletas venezolanos que compitieron en 15 disciplinas durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La delegación cerró su participación con un total de seis medallas —dos de oro, tres de plata y una de bronce—, superando la marca previa establecida en Buenos Aires 2018.

Entre los integrantes reconocidos figuraron los dos medallistas de oro de la justa deportiva: Wilfredo Rodríguez, en la disciplina de lucha de playa en 60 kilogramos, y Grenyelis García, en boxeo en la categoría de 51 kilogramos.