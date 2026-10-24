Delcy Rodríguez ratifica preservación de la fauna autóctona con crías de morrocoy

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, compartió este sábado 24 de octubre a través de sus redes sociales un audiovisual en el que resalta el compromiso gubernamental con la conservación del ecosistema local.

En el material grabado en un área verde, la jefa de Estado sostiene con cuidado a dos pequeñas crías de morrocoy en las palmas de sus manos mientras supervisa la alimentación y el bienestar de diversos especímenes adultos que se desplazan libremente sobre el césped. La publicación evidencia la dedicación del Ejecutivo nacional hacia el resguardo de la biodiversidad venezolana.

«Seguimos avanzando por amor a la naturaleza», reza el mensaje que acompaña la difusión del video, consolidando las iniciativas institucionales orientadas a la protección animal.

Esta manifestación de cuidado contrasta notablemente con los recientes hechos denunciados durante las movilizaciones de sectores extremistas, donde diversos manifestantes perpetraron actos de maltrato y crueldad contra ejemplares de esta misma especie autóctona. Dichas acciones generaron un profundo rechazo en la opinión pública y encendieron las alarmas de las organizaciones ambientalistas del país.

El compromiso del Estado frente al maltrato animal

Frente a las agresiones registradas durante las manifestaciones opositoras, las autoridades nacionales reafirmaron su postura de tolerancia cero ante cualquier acto de violencia contra la fauna silvestre. La difusión de las imágenes de la mandataria busca concientizar a la ciudadanía sobre el valor inestimable de la fauna local, al tiempo que condena el uso o la afectación de animales indefensos en contextos de agitación política.

El Gobierno Bolivariano impulsa campañas de educación ambiental para prevenir la repetición de semejantes vulneraciones al patrimonio natural. Las instituciones rectoras en materia ambiental continúan ejecutando planes de supervisión y rescate de especies vulnerables en todo el territorio nacional.

Con estas acciones, el Estado venezolano procura garantizar refugios seguros para los morrocoyes y otras especies nativas, fortaleciendo el marco legal e institucional que castiga severamente el maltrato animal y fomenta una convivencia armónica entre la sociedad y la naturaleza.