Delegación venezolana llegó a Panamá para brindar asistencia técnica tras terremoto

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, Francisco Garcés, arribaron este martes a Panamá al frente de una delegación de ingenieros especializados venezolanos para brindar asistencia técnica tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado el pasado viernes 9 de octubre.

El movimiento telúrico dejó un saldo de más de dos mil infraestructuras afectadas y una treintena de personas heridas, sin que se reportaran víctimas fatales.

La llegada de la misión técnica fue confirmada por el Ministerio de Comunicación a través de un mensaje en sus redes sociales, destacando el apoyo del equipo multidisciplinario para evaluar la seguridad estructural y la habitabilidad de las zonas impactadas en la nación panameña.

La presidenta Delcy Rodríguez expresó su solidaridad y ofreció ayuda a Panamá tras el terremoto registrado a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, una zona turística ubicada en el suroeste del país centroamericano y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó en su último reporte de este lunes que, como parte de las acciones de respuesta, se han transportado por vía aérea 69.685 libras (31,6 toneladas) de asistencia humanitaria y 240 toneladas de agua llevada a las comunidades y hospitales.

Además, de acuerdo con un informe del domingo más detallado, el terremoto provocó daños en más de 2.000 infraestructuras, entre ellas más de 1.280 residencias, 656 centros escolares (datos actualizados), más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país.

Aunque el potente terremoto no ha dejado víctimas mortales y solo cerca de una treintena de heridos leves, sí causó daños, principalmente en la zona conocida como la península de Azuero, caracterizada por pequeños pueblos con una población envejecida dependiente de la agricultura y la ganadería.

Las autoridades aún no han cuantificado las pérdidas materiales por el terremoto, pero ya declararon un estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para afrontar la situación, refiere EFE.