El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) mantiene un despliegue diario de fiscales en puntos estratégicos de la Región Capital y el estado Miranda con el objetivo de orientar a peatones y conductores, agilizar la circulación vehicular y apoyar el cruce seguro de las vías.

De acuerdo con la información oficial difundida por el organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte, las labores de regulación y ordenamiento vial se ejecutan de manera continua en el horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Durante esta franja de alta afluencia, los funcionarios utilizan señales manuales y silbatos para organizar de forma sincronizada el paso de los vehículos y de los transeúntes.

El dispositivo de seguridad abarca intersecciones y arterias de elevado flujo en el Área Metropolitana de Caracas, específicamente en el paseo Los Ilustres, Plaza Catia, Plaza O’Leary, la avenida Bolívar, la parroquia Caricuao y el sector La California. De igual forma, la cobertura preventiva se extiende hacia las ciudades de Guarenas y los Valles del Tuy, consolidando un corredor de atención integral para los usuarios de estas rutas.

En el marco de estas jornadas preventivas, las autoridades del ente rector del transporte terrestre exhortaron tanto a los conductores como a los peatones a acatar con rigor las indicaciones impartidas por los fiscales en la vía pública.

Asimismo, hicieron un llamado a respetar las señales de tránsito vigentes, los límites de velocidad y los rayados peatonales destinados para cruzar, reiterando que la corresponsabilidad ciudadana resulta fundamental para reducir los índices de accidentalidad y promover una movilidad más segura para toda la población.