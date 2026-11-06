Las cuadrillas de Intravialca se mantendrán desplegadas / Foto: Cortesía
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Despliegan jornada integral de mantenimiento en la avenida Andrés Bello de Caracas

Se ejecutaron labores de limpieza integral, que incluyó un barrido profundo y recolección en toda la arteria vial

Amarilis Palacios
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La Alcaldía de Caracas desplegó una jornada integral de mantenimiento e infraestructura vial en la avenida Andrés Bello de Caracas para seguir garantizando espacios óptimos para los capitalinos.

“Hoy nuestros equipos de infraestructura vial y la brigada de soluciones desplegaron una jornada integral de mantenimiento e intervención urbana en la Av. Andrés Bello”, informó la Alcaldía de Caracas a través de sus redes sociales.

Durante la actividad se ejecutaron labores de limpieza integral, que incluyó un barrido profundo y recolección en toda la arteria vial.

Asimismo, los espacios fueron recuperados con pintura y embellecimiento de paredes, limpieza y mantenimiento del sistema de aguas servidas y el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de luminarias.

La Alcaldía de Caracas informó que estas cuadrillas del Instituto Autónomo de Transporte y Vialidad de Caracas (Intravialca) continuarán desplegadas en cada rincón, garantizando vialidades más limpias, iluminadas y seguras para todos.

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