Despliegan plan de mantenimiento integral en el Túnel Boquerón I en la autopista Caracas – La Guaira

En el marco de las acciones orientadas a optimizar la infraestructura vial en el territorio nacional, el Ministerio de Transporte informó sobre el despliegue de sus cuadrillas de trabajo en el Túnel Boquerón I, ubicado en la arteria vial Autopista Caracas – La Guaira.

La intervención forma parte del Plan de Mantenimiento y Saneamiento Integral a Túneles impulsado por el Gobierno Nacional. Estas labores buscan garantizar condiciones óptimas de circulación y seguridad para los miles de conductores y usuarios que transitan diariamente hacia el Litoral Central.

Las autoridades competentes han señalado que estas acciones preventivas y correctivas continuarán desarrollándose en diferentes arterias viales estratégicas del territorio nacional, con el propósito de mejorar la movilidad y el bienestar de la ciudadanía.

Reparaciones en Prados del Este

Igualmente, el Ministerio de Transporte informó que también mantienen un despliegue en la Autopista Prados del Este en el estado Miranda, donde los equipos llevan a cabo la reparación de las juntas de dilatación en los canales rápido y lento de esta importante arteria vial, para promover la transitabilidad segura de los conductores.