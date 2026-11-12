Dictan taller sobre la atención de salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad

El Ministerio de Salud en alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, dictó el taller Atención de Salud Sexual y Reproductiva a personas con discapacidad, con el propósito de difundir la directriz nacional oficializada en 2025 para su aplicación obligatoria en los centros asistenciales.

La jornada de capacitación contó con la participación de coordinadores de los Programas de Salud, representantes de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic) y personal de enfermería pertenecientes a los estados La Guaira, Miranda y la ciudad de Caracas.

Durante la actividad, la asesora del MinSalud, Marisol Alvarado, señaló que «esta directriz viene a complementar la norma especial y nacional de salud sexual y reproductiva, aportando el detalle de cómo atender a las personas con discapacidad, convocamos a los responsables de cada área para que conozcan el instrumento y se comprometan a difundirlo inicialmente y logremos replicar estos talleres prácticos y de manejo de abordaje en los diferentes estados del país».

Por su parte, la ginecobstetra y asesora Mireya González Blanco resaltó la importancia de comprender los procesos para la atención de personas con discapacidad. Así lo reseñó el MinSalud en sus redes sociales.

«Nos encontramos en la fase de divulgar los conceptos y las prácticas recomendadas, lo cual comprende los conceptos básicos de la discapacidad, su historia, las cifras y el respaldo legal. Es fundamental conversar sobre la superación de las barreras que limitan la incorporación de estas personas a la sociedad, así como establecer las pautas de atención según las líneas del Ministerio del Poder Popular para la Salud descritas en la norma oficial».

Mediante estas alianzas institucionales, el Gobierno nacional avanza en el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), promoviendo herramientas normativas que aseguran la inclusión social y los derechos de toda la población.