El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recorrió este viernes el edificio Belo Horizonte, ubicado en el sector Playa Grande de la parroquia Catia La Mar, en el estado La Guaira, para verificar la atención prestada a las comunidades afectadas por los sismos.

La información la dio a conocer el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, a través de su cuenta de Instagram, donde precisó que la inspección contó también con la participación del ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Según detalló Ramírez, esta actividad se desarrolló “en el marco de su agenda de trabajo en Venezuela”, lo que permitió a la máxima autoridad sanitaria internacional evaluar en el terreno la respuesta ejecutada en la zona costera.

El titular de Obras Públicas subrayó el alcance de la visita al señalar que durante el recorrido estuvieron “constatando de primera mano la atención a las comunidades afectadas tras los eventos sísmicos”.

Este despliegue en el litoral central complementa las jornadas y reuniones institucionales que cumple Ghebreyesus durante su visita oficial al país.