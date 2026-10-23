Ejecutan fase final de restauración en la Iglesia La Divina Pastora de Caracas

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, ejecuta la fase final de restauración y conservación arquitectónica de la Iglesia La Divina Pastora en Caracas, una intervención desarrollada en el marco del Plan Venezuela Renace para preservar el patrimonio histórico y espiritual de la Nación.

Las cuadrillas y equipos especializados desplegaron un abordaje de alta precisión para corregir las afectaciones registradas tras los sismos del pasado 24 de junio. El trabajo de ingeniería incluyó el uso de acero estructural, la colocación de mallas de refuerzo y la nivelación de suelos para asegurar la firmeza de la edificación.

Las labores de rehabilitación permitieron la corrección de fisuras y grietas en arcos, columnas y en el área del altar. Asimismo, el personal técnico realizó la adecuación integral de frisos, escarificado de paredes y aplicación de pasta profesional en capillas y naves interiores, dando paso a la etapa de emplomado y pulitura de pisos. Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas en una nota de prensa.

En la actualidad, las acciones se enfocan en la restauración fina de la carpintería en las puertas de madera, el mantenimiento preventivo y correctivo de rejas perimetrales y la aplicación de pintura especializada. La propuesta cromática resalta con un tono ocre en la fachada lateral, acabados blancos en las áreas internas y retoques en tonos dorados que realzan la belleza de las columnas de los altares.