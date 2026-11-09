Ejecutan jornada de atención urbana en Santa Mónica

El plan «Caracas Se Ve Mejor», ejecutó una nueva jornada integral de atención urbana en la calle Simón Planas con avenida Arturo Michelena, ubicada en la parroquia San Pedro del sector Santa Mónica.

El despliegue operativo abarcó un abordaje profundo de la infraestructura y los servicios públicos de la zona, informó la Alcaldía de Caracas a través de las redes sociales.

Entre las labores ejecutadas, las cuadrillas especializadas realizaron trabajos de pintura de brocales, así como el mantenimiento vial que incluyó barrido refinado en la calle Simón Planas hasta la avenida Los Estadios, en sentido hacia la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, la intervención contempló la recolección de 500 kg de desechos mixtos para optimizar la limpieza y el saneamiento del sector. Como parte de la seguridad vial y el ordenamiento urbano, se llevaron a cabo trabajos de demarcación de pasos peatonales, flechas de señalización, líneas de frenado, limitación de carril y paradas de autobús, reafirmando el compromiso con el bienestar de los transeúntes y conductores.

El Plan «Caracas se ve Mejor» es un programa de intervención urbana y recuperación de espacios públicos impulsado por la Alcaldía de Caracas que contempla además la recuperación vial y de infraestructura,demarcación de pasos peatonales, pintura de brocales, reparación de barandas en puentes, optimización del alumbrado público, entre otros.