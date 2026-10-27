Ejecutan jornada integral de limpieza y embellecimiento en la avenida Urdaneta

La Alcaldía de Caracas informó este lunes que se llevó a cabo un despliegue de equipos operativos para ejecutar una jornada integral de limpieza, barrido profundo y embellecimiento en la avenida Urdaneta, específicamente en el área correspondiente a la parroquia La Candelaria.

A través de su cuenta en Instagram, indicó que las labores fueron realizadas por equipos de las Brigadas de las Soluciones del Poder Popular (Brisopp), quienes «desarrollaron una jornada integral de limpieza, barrido profundo y embellecimiento en la avenida Urdaneta, bajo el ámbito territorial de la parroquia La Candelaria».

Detalló que los trabajos incluyeron la recolección de desechos, saneamiento de espacios públicos y la aplicación de pintura de tráfico para la demarcación de brocales.

Asimismo, el ente acotó que de esta forma se optimiza la estética urbana y la visibilidad vial en el centro de la capital.