Ejecutan Plan de Bacheo en autopista Prados del Este para optimizar tránsito vehicular

La Empresa Nacional de Mantenimiento Vial completó con éxito las jornadas del Plan de Bacheo en la autopista Prados del Este. La intervención técnica formó parte de la planificación institucional para la mejora de las condiciones de transitabilidad en las principales vías de la capital.

Las cuadrillas operativas ejecutaron trabajos de reparación, saneamiento y nivelación de la carpeta asfáltica en sectores críticos de la vía. Estas acciones corrigen las deformaciones del pavimento para prevenir accidentes y optimizar la movilidad urbana.

Las labores benefician a miles de conductores que utilizan esta arteria vial a diario para sus desplazamientos por el área metropolitana. El acondicionamiento del trazado permite una circulación más fluida y minimiza los tiempos de recorrido.

Desde la institución pública ratificaron su compromiso con el mantenimiento preventivo y correctivo de la red vial nacional. «¡Trabajamos para brindarte carreteras más seguras y eficientes!», expresaron a través de sus canales oficiales tras la culminación de la jornada técnica en Prados del Este.

Puntos clave del plan de mantenimiento vial

Esta iniciativa del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, consiste en ejecutar acciones preventivas, rutinarias y correctivas destinadas a conservar, reparar y mejorar las calles, carreteras y autopistas para asegurar una circulación segura, fluida y prolongar la vida útil de la infraestructura.

Dentro de los trabajos ejecutados se encuentran el registro de daños (baches, fisuras, desgaste del asfalto) y mapeo de la red de transporte, así como la limpieza de cunetas, recolección de escombros, control de vegetación y bacheo menor.