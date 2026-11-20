A través del Plan Caracas Se Ve Mejor, la Alcaldía del Distrito Capital realizó un abordaje integral en la avenida Lecuna de la ciudad Capital.

La jornada incluyó limpieza profunda y recolección de desechos, pintura de brocales y sustitución de luminarias, informó la Alcaldía de Caracas a través de sus redes sociales.

El abordaje fue posible gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía, Inmobiliaria Caribe, Supra Caracas, Corpoelec y la Policía de Caracas.

El Plan “Caracas Se Ve Mejor” es un programa de mantenimiento integral, saneamiento y embellecimiento urbano impulsado por la Alcaldía de Caracas en las parroquias y avenidas priorizadas de la ciudad.