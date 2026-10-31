El DiverFest regresa a Caracas con una programación enfocada en las artes escénicas y la inclusión social

El Festival Internacional de Artes y Discapacidad de Venezuela, conocido como El DiverFest, anunció la realización de su segunda edición a desarrollarse en Caracas del 2 al 21 de noviembre de 2026. La iniciativa busca impulsar la integración artística, laboral y social de las personas con discapacidad a través de las artes escénicas.

Esta nueva entrega presenta una estructura organizada en tres etapas. La primera fase, denominada «La antesala», comprende talleres de formación, investigación y trabajo de campo con personas con síndrome de Down. La segunda etapa corresponde al «Eje presencial», espacio que abarca muestras de danza, funciones teatrales, pantomima, conferencias, conversatorios y talleres orientados a la innovación tecnológica en el sector cultural.

La tercera fase, titulada «El DiverFest se mueve a tu casa», consiste en una modalidad híbrida con transmisiones digitales dirigidas a espectadores en el interior del país y personas con movilidad reducida. En este segmento destaca la participación de agrupaciones e invitados internacionales como la compañía argentina Andares Danza Inclusiva y la especialista venezolana residenciada en España, Juliana Cuervos.

El proyecto cuenta con el respaldo de Producciones DV, la Embajada de Francia en Venezuela y la Asociación Civil APOYE, sumando en esta edición las alianzas de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela y el Laboratorio Teatral Anna Julia Rojas. Asimismo, el evento promociona la colección de prendas «Genéticamente Rebeldes», un proyecto de autogestión elaborado con diseños de la artista con síndrome de Down, Patricia Garrido.

Las actividades de la agenda cultural tendrán como sede principal la Sala Rajatabla, extendiéndose a los espacios del Laboratorio Teatral Anna Julia Rojas, la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño y el Innovation Hub de Sybven en Los Ruices.