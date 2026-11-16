Embaulan quebrada en barrio de San José

Más de 1.200 vecinos de San José fueron beneficiados con los trabajos de recuperación hechos en el barrio de la comuna María Matilde Liendo Tita, que transformaron la calidad de vida de la comunidad.

Esta comunidad había pedido el embaulamiento de la quebrada José Gregorio Hernández para proteger a 531 familias y 1.276 habitantes. En esta obra, ejecutada por Venezuela Renace, se demolieron las losas en los bordes del cauce, se repararon las escaleras y los brocales deteriorados.

Se hizo el saneamiento de la superficie para garantizar el anclaje de la nueva estructura, que se armó de acero con cabillas y vigas cargadas en estribos y mallas. Se hicieron electrosoldaduras para la losa, encofrado y apuntalamiento, vaciado y nivelación de 10 losas y se les construyó una rampa de paso.

Otro de los trabajos fue la recuperación de 49 fachadas de viviendas, la instalación de luminarias, la entrega de un parque biosaludable y la rehabilitación de la cancha deportiva del sector para el esparcimiento de la juventud.