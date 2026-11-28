El Movimiento Animalista del estado Aragua, acompañado por el diputado a la Asamblea Nacional Manuel Hernández, consignó ante el Consejo Legislativo una propuesta para erradicar de manera progresiva el uso de fuegos artificiales sonoros en los 18 municipios de la región.

La iniciativa busca resguardar la integridad de la fauna doméstica y silvestre, así como proteger la salud de los sectores más vulnerables ante el impacto acústico, entre ellos personas con trastorno del espectro autista (TEA), adultos mayores, recién nacidos y pacientes con diversas patologías clínicas.

De igual forma, el documento entregado al parlamento regional advierte sobre el alto índice de contaminación ambiental que generan estos artefactos y el riesgo de incendios forestales y accidentes comunitarios.

Sobre la medida. La propuesta cuenta con el respaldo institucional del Ejecutivo Nacional y Regional, enmarcándose en las políticas públicas de protección animal, seguridad ciudadana y bienestar colectivo.

La pirotecnia afecta gravemente a las mascotas, especialmente a perros y gatos, porque combina una hipersensibilidad sensorial con la incapacidad de comprender la fuente del peligro, lo que desencadena respuestas fisiológicas de pánico extremo. Esto ocurre porque, mientras el oído humano percibe sonidos hasta los 20.000 Hz, los perros alcanzan los 45.000 – 65.000 Hz y los gatos hasta los 64.000 – 85.000 Hz.