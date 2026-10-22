En la COP17: Venezuela entre los primeros 10 países megadiversos del mundo

Posicionada estratégicamente entre los primeros diez países con mayor megadiversidad del planeta, Venezuela reafirma su condición de potencia ecológica global durante la Conferencia Mundial de la Diversidad Biológica (COP17), celebrada en Ereván, Armenia.

Así lo destacó el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, quien encabeza la delegación criolla en la cumbre multilateral. »Para nosotros es conocido que, Venezuela está entre los primeros 10 países megadiversos del mundo».

En este escenario de relevancia global, el titular de la cartera ambiental detalló que la nación acude para compartir sus avances en preservación del medio ambiente y sustentabilidad.

»Presentaremos las políticas que hemos llevado adelante para la protección de la naturaleza, establecidas en el Plan de la Patria, y por supuesto con un enfoque ecosocialista», señaló Rodríguez.

El evento multinacional, que arrancó el pasado 19 de octubre y se extenderá hasta el 30 de este mes, reúne a más de 150 países y a decenas de ministros del área ambiental. En este contexto, Rodríguez adelantó los objetivos centrales de la delegación en materia financiera y diplomática. Así lo indicó el Ministerio de Ecosocialismo en una nota de prensa.

»Venezuela tendrá cerca de cuatro bilaterales y asistirá a las mesas de financiamiento para el monitoreo de la diversidad biológica», apuntó.

Finalmente, el ministro resaltó la alineación con la diplomacia de paz promovida por el gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez y las responsabilidades asumidas por el Estado en la protección de los ecosistemas. »Es un reconocimiento que le hace el mundo a nuestro gobierno, a nuestra presidenta Delcy Rodríguez, con esta participación se reconoce la importancia que tiene Venezuela en el tema ambiental».