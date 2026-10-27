En La Guaira restauran el Marapa Marina

Como parte del plan de atención tras el doble sismo, la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faria, supervisó los avances en la restauración de los seis edificios del urbanismo Marapa Marina, para favorecer a 1.580 personas del estado La Guaira.

“Y aquí estamos en este urbanismo que es uno de los más grandes de este estado. Son 540 viviendas, seis edificios. Este es uno de los primeros que visitamos y vinimos con la comunidad recién ocurrido el evento, hoy ya a cuatro meses y nos recibe la comunidad con muchísima alegría de ver sus seis edificios avanzando rumbo a la seguridad, a la habitabilidad, a la recuperación de su hogar, de su vivienda y de la forma de vivir”, expresó.

A su llegada, la comunidad le expresó su agradecimiento por la pronta respuesta del Gobierno nacional, que desde el inicio de la emergencia priorizó la zona ofreciendo asistencia psicológica, refugio, alimentos y protección social.

“Las familias aquí unas permanecen en refugios, otras se fueron a refugios solidarios o están por aquí cerca en un preescolar. Pero es muy bueno porque están viendo todos los días a este montón de ingenieros dedicados a recuperar la seguridad de este urbanismo, Marapa Marina, con esta vista hermosa frente al mar”, resaltó durante la inspección junto a los vecinos del urbanismo.

Personal especializado. Acompañada por un grupo de trabajadores, entre ingenieros, patólogos estructurales y personal técnico, Faria revisó los avances de los trabajos en fachadas, mampostería, servicios básicos y áreas comunes, los cuales se ejecutan bajo las normativas de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad.

Durante la visita, la titular de Venezuela Renace destacó la fortaleza de la comunidad y recordó que el objetivo central es garantizar a los habitantes un retorno seguro a sus hogares.

“La comunidad está muy esperanzada y muy segura porque ve cientos de trabajadores aquí día y noche, porque trabajan hasta que hay luz de día, trabajan para recuperar su seguridad. Eso es una instrucción que nos ha dado la presidenta Delcy Rodríguez, lograr que la gente sienta la mayor seguridad posible para poder darles la certeza de volver a su apartamento”, apuntó Faria.

Esta intervención en el litoral guaireño se suma a los esfuerzos estatales desplegados en las regiones afectadas por el evento sísmico del 24 de junio, los cuales buscan no solo mitigar los daños materiales que se produjeron por el evento natural, sino también trabajar por la seguridad a largo plazo, a fin de garantizar el bienestar en las comunidades impactadas.