En las adyacencias de Puente Llaguno, avenida Urdaneta, Caracas, el chavismo se congregó para recordar los 34 años de lo que el entonces presidente Hugo Chávez denominó La Rebelión Cívico-Militar del 27 de Noviembre (27-N).

Nahum Fernández, jefe de Gobierno del Distrito Capital, quien hacía de moderador del evento, dijo que el 27-N surgió de un grupo de hombres leales a Chávez (privado de libertad en ese momento), quienes surcaron los cielos con aeronaves de la Aviación, para decir «aquí está vivo el 4 de febrero’’. Fernández indicó que aún hoy día, muchos se preguntan «¿por qué esta gente es tan leal al proceso bolivariano?’’.

Durante el acto, tomó la palabra el diputado William Fariñas, quien participó en ese movimiento militar que encabezó la Fuerza Aérea el 27-N de 1992 y recordó que ese día le tocó dirigir las operaciones en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en La Carlota, municipio Chacao (Miranda).

Fariñas dijo que esos dos movimientos militares ocurridos en 1992, nacieron del 27 de febrero de 1989, «una fecha que forma parte de nuestro historial de dolor’’. El diputado Fariñas expresó que «el 27-F nos marcó profundamente a los oficiales’’; tanto, que 15 días después de esas protestas violentas, Chávez convocó a una reunión con los militares integrantes del movimiento bolivariano. «En esa reunión, Chávez nos dijo: vamos a rebelión’’, recordó Fariñas.

El militar y parlamentario aprovechó el punto para hacer una reflexión sobre el hecho de la guerra. ‘’La guerra es un asunto muy serio; la guerra es un asunto de vida o muerte’’, comentó Fariñas quien aclaró que no habla desde el rencor. En ese sentido, Fariñas aludió a Simón Bolívar como el Padre de la Patria y una doctrina en nuestra Carta Magna, ‘’no una ideología pasajera’’.

Fariñas trajo la figura de El Libertador a su discurso, porque su figura es considerada como uno de los grandes pensadores en la teoría de la guerra. «No sólo condujo el más grande ejército del siglo 19. ¿Quién va a venirnos a hablarnos de guerra, si nosotros somos hijos e hijas de la guerra, pero amantes de la paz’’, reflexionó?

El diputado Fariñas recordó en su intervención al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, a quien conoció estando preso. «Los conocemos, no son ningunos narcotraficantes, ni son ningunos terroristas, son nuestros y son personas de paz’’, concluyó.

Pero además de recordar el 27-N, la actividad igualmente sirvió para homenajear a cuatro mujeres, con ocasión del Mes Violeta y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese punto habló Nancy Ortuño, viceministra de Igualdad de Género y No Discriminación. Ortuño señaló que las mujeres homenajeadas son Argelia Laya (+), María León, Cilia Flores y Desiré Santos Amaral. «Ellas siempre nos visibilizaron’’, comentó la viceministra, quien aprovechó para desglosar algunos logros del Gobierno en pro de erradicar la violencia contra la mujer. «Ninguna mujer va a salir de un ciclo de violencia, sino hay una red que la apoye … y tampoco saldrá si no consigue la autonomía económica, por eso el Gobierno ha ofrecida múltiples oportunidades para empoderarlas’’, indicó la viceministra Ortuño.

El evento estuvo acompañado de las canciones de Lloviznando Canto, entonadas por sus integrantes Vilma Garcé y Wilson Barba.