Entregan completamente recuperada la Unidad Educativa Niño Simón en La Vega

Concluyeron con éxito los trabajos de reacondicionamiento en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Niño Simón, ubicada en el sector Montalbán de la parroquia La Vega, de la ciudad capital, informó la alcaldesa Carmen Meléndez en sus redes sociales.

“Las labores incluyeron el embellecimiento general de los espacios, la aplicación de pintura y el sellado de fisuras en paredes y aulas de clase”, precisó.

En materia de servicios básicos, la alcaldesa detalló que se llevó a cabo la instalación y adecuación de luminarias y bombillos en todas las áreas de la institución educativa.

Asimismo, en el área de nutrición fue intervenida mediante la remodelación integral de la cocina y su respectiva dotación con nuevos electrodomésticos para el beneficio del comedor escolar.



Por otra parte, se optimizaron los servicios sanitarios a través de la sustitución de inodoros y la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo en las redes de plomería.

Las áreas verdes y los espacios recreativos también fueron recuperados, limpiados y ornamentados para garantizar un entorno propicio para el aprendizaje y la recreación.



