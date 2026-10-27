Entregan dotación e insumos tácticos a la FANB en el estado Aragua para reforzar la atención ante emergencias

En una actividad encabezada por la presidenta, Delcy Rodríguez, realizada este martes en el estado Aragua, se llevó a cabo la entrega de equipamiento, parque automotor e insumos tácticos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con el objetivo de fortalecer la nueva Unidad de Tareas Especiales de Emergencia.

Durante el evento se procedió a la entrega de equipos móviles y unidades motorizadas orientadas a potenciar las labores de respuesta inmediata, salvamento y gestión de riesgos. Asimismo, las autoridades presenciaron demostraciones sobre los protocolos de actuación que ejecutan los cuerpos de rescate coordinados dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo ante situaciones de contingencia, eventos sísmicos o desastres naturales.

En el marco del acto, se otorgaron condecoraciones a los funcionarios que participaron activamente en las labores de rescate y auxiliar a la población durante el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

La mandataria destacó la importancia de proveer a la institución militar de las herramientas necesarias para la protección del pueblo: «Que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tenga las mejores herramientas; que nuestros soldados y funcionarios no solo tengan la formación y nuestra doctrina basada en el ejército de nuestro Libertador Simón Bolívar, sino también equipamiento para llevar adelante sus tareas y sus más altas funciones en defensa de la República».

Esta dotación busca articular de forma integral el trabajo entre la FANB, Protección Civil, los cuerpos de bomberos y la Policía Nacional Bolivariana para optimizar la atención social, garantizar el funcionamiento de los servicios públicos e impulsar las políticas de prevención de riesgos en todo el territorio nacional.

Es importante resaltar que durante la jornada, la Jefa de Estado estuvo acompañada por el ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ. Gustavo González López, la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, entre otras autoridades.