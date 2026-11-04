Entregan insumos y flota vehicular a Corpoelec para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional

En el marco de los planes de acción para el mantenimiento y la optimización del servicio eléctrico, este martes el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, realizó una importante entrega estratégica de insumos, materiales y vehículos operativos a la Corporación Eléctrica Nacional.



Esta dotación permitirá a los trabajadores del sector eléctrico desplegarse con mayor eficacia en todo el territorio nacional, garantizando una respuesta oportuna a las comunidades y asegurando la continuidad y eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).



El titular de la cartera de Obras Públicas precisó que entre los insumos destacan “diez camiones cesta de alumbrado público, cuatro trimotos, con equipamiento y herramienta para la atención de la red de servicio, dos camionetas de generación eléctrica, con un generador de 200 kva y grúas que permitirán realizar maniobras para sustitución de equipos como transformadores subterráneos de la red Capital”.



Asimismo, el presidente de Corpoelec, Juan Crisóstomo Fernández, dijo que esta dotación “va a ayudar significativamente en los tiempos de respuesta que tenemos ante la atención de averías. Con estos camiones de energía que son generadores, podemos dar una respuesta oportuna ante cualquier problema o eventualidad que tengamos, sobre todo a cargas prioritarias, como las de los centros de salud; podemos suplirles la carga prioritaria con estos vehículos”.



