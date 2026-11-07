Entregan nueva flota de vehículos pesados y maquinaria a la Integral de Mercados y Almacenes

La Alcaldía de Caracas realizó este viernes la entrega de una nueva flota de vehículos pesados y maquinaria a la Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca) en un acto celebrado en la Plaza Bolívar de Coche, ubicada en la avenida Intercomunal Valle-Coche.

A través de su cuenta de Instagram, Inmerca destacó que esta iniciativa responde a los lineamientos de la alcaldesa Carmen Meléndez. «La acción garantiza el fortalecimiento directo de las capacidades operativas y logísticas de la institución en el municipio», aseguró.

Según detalló, el nuevo parque automotor cuenta con dos compactadoras de basura. «También se incorporó un camión cisterna multipropósito con capacidad para 10.000 litros y un camión vactor de seis metros cúbicos», añadió.

«La entrega incluye además un camión caja roll-on de cuatro toneladas y un camión brazo pitman con un alcance de 17 metros. Para los trabajos en altura, se sumaron dos elevadores: uno móvil de tijera y otro tipo araña», precisó.

Con esta entrega se refuerza la logística de limpieza en la avenida Intercomunal Valle-Coche, donde se retiran 300 toneladas de desechos semanalmente. Este volumen de recolección se gestiona actualmente mediante 22 puntos activos a lo largo de la vía.

En el acto participaron el secretario de Gestión de Gobierno de la Alcaldía de Caracas, Jorge Cordero; el presidente de Inmerca, Cruz Pérez; líderes comunales y habitantes de la parroquia Coche.

Asimismo, el ente afirmó que la nueva maquinaria optimizará el esfuerzo diario de 65 trabajadores desplegados en labores continuas de barrido y desmalezamiento. Las operaciones se llevan a cabo en estricta sincronía con entes como el Sistema Urbano de Procesamiento, Recolección y Aseo de Caracas (Supra) y la Corporación de Servicios Municipales Libertador.