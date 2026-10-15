Entregan rehabilitada la Escuela Básica Distrital Inés Ponte en Antímano

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, entregó totalmente rehabilitada la Escuela Básica Distrital Inés Ponte, ubicada en la parroquia Antímano, tras las afectaciones provocadas por el doblete sísmico.

A través de su cuenta en Instagram, destacó la transformación de los espacios de este centro educativo en el sector de Mamera, siguiendo las instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez, así como la articulación directa entre la escuela y la comuna del territorio.

La rehabilitación de esta institución beneficia a 384 estudiantes y más de 1.200 personas del punto y círculo, garantizando el bienestar de la comunidad educativa.

«Esta importante obra se consolida a través de tres fases estratégicas: la reparación inicial para el arranque de clases, el despliegue voluntario junto al poder popular y la acción articulada del Estado a través de la Jefatura de Gobierno de Caracas y el Plan Venezuela Renace, atendiendo las afectaciones dejadas por el doble sismo y dejando las instalaciones en condiciones óptimas para el futuro de la patria», enfatizó.

Detalló que se ejecutaron labores esenciales de mampostería, recuperación del sistema eléctrico, refacción de salones, acondicionamiento de baños y dotación.

«Sumado a obras de gran impacto como el nuevo techo de la cancha, un proyecto priorizado y ejecutado directamente por los consejos comunales a través de la Consulta Popular. Cuando el pueblo organizado toma la iniciativa, la escuela, la cancha, el abasto y los espacios recreativos se integran para el beneficio de toda la colectividad», aseveró.

Asimismo, hizo un llamado para que el pueblo venezolano participe masivamente a votar este domingo en la Gran Consulta Popular Nacional, «revisando los siete proyectos postulados en cada circuito comunal para que sea el pueblo soberano quien decida el rumbo y las prioridades de su territorio».