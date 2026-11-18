El jefe del Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, entregó totalmente rehabilitada la Unidad Educativa Leoncio Martínez, ubicada en el sector Aquiles Nazoa de la parroquia San Juan, en Caracas. Los trabajos incluyeron la adecuación integral de los salones de clases, áreas comunes y la cancha deportiva del plantel.

A través de sus redes sociales, Fernández precisó que la obra forma parte de un despliegue semanal enfocado en fortalecer la infraestructura educativa en las zonas más vulnerables de la ciudad.

Durante las labores de refacción, los equipos intervinieron las áreas clasificadas según su nivel de prioridad, con especial énfasis en el rescate de los salones de educación inicial posteriores al maternal.

«En este marco, nos hemos vinculado a los distintos elementos de recuperación de los espacios etiquetados en el ámbito de rojo, amarillo y verde junto a los equipos de las brigadas y la Lotería, rescatando los espacios comunes y los salones de educación inicial que vienen después del maternal», escribió Fernández en su cuenta de Instagram.

Asimismo, reconoció la labor diaria del personal docente, las madres cocineras, los equipos sociales y el poder popular organizado de la parroquia San Juan, quienes acompañan la gestión comunitaria para mantener la continuidad académica en el territorio.

El funcionario explicó que estas jornadas abarcan la atención directa de más de 100 planteles priorizados en sectores populares, con el objetivo central de asegurar condiciones óptimas de estudio y evitar la deserción escolar.

«De las más de 137 escuelas que estamos reparando, anunciamos que esta institución educativa queda totalmente entregada, reinaugurada y seguiremos cumpliendo con la agenda de entrega de escuelas recuperadas para nuestro pueblo», indicó el jefe de Gobierno.