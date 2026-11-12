Entregan rehabilitado el Centro de Educación Inicial María Antonia Bolívar en San Agustín

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, informó este miércoles sobre la entrega del Centro de Educación Inicial Nacional María Antonia Bolívar, ubicado en el sector La Televisora de la parroquia San Agustín, tras ser totalmente rehabilitado.

A través de su cuenta en Instagram, detalló que esta obra beneficia directamente a entre 80 y 90 niños de maternal y preescolar. «Además de la atención a estas edades, destacamos la incorporación de un nuevo salón de maternal para ampliar la cobertura educativa en la zona», acotó.

«Los trabajos contemplaron una rehabilitación integral de las instalaciones tras presentar daños por filtraciones y afectaciones derivadas de los eventos telúricos del 24 de junio», manifestó.

Fernández precisó que las labores incluyeron la recuperación de los salones, la cocina, el sistema de alumbrado, el parque infantil y las canchas deportivas, dotando a la institución de mobiliario completamente nuevo.

«Este logro fue posible gracias a la articulación directa con el poder popular, contando con la participación de tres consejos comunales que agrupan a unas 760 familias de la comuna Invicta Comandante Maduro», añadió.

Asimismo, ratificó el compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad para garantizar espacios óptimos para los más pequeños.