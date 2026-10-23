Entregan rehabilitados los apartamentos del urbanismo Omar Torrijos

Mas de 643 familias fueron beneficiadas con la entrega de apartamentos rehabilitados en el complejo Omar Torrijos, así como de otras nueve torres que fueron recuperadas en el marco del Plan Venezuela Renace.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció este viernes , a través de su cuenta en la red social de Instagram, la entrega oficial del completamente rehabilitado urbanismo Omar Torrijos, que beneficia de manera directa a 266 familias que hacen vida en este complejo.

La máxima autoridad municipal detalló que la obra se ejecutó gracias al despliegue del Plan Venezuela Renace, el cual consiste en reparar las viviendas afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Meléndez precisó detalles: «son cinco torres, donde desde el primer momento se comenzó con el trabajo de todas las afectaciones de este doble sismo y donde la mayoría de los apartamentos sufrieron afectaciones. Pero lo importante es que hoy estamos entregando en su nombre unos edificios bien rehabilitados al 100%. Tenemos impermeabilización general, también la impermeabilización de los aleros», informó la alcaldesa durante el pase realizado por la transmisión presidencial, en la cual la mandataria nacional, Delcy Rodríguez anunció la entrega de 1.081 viviendas rehabilitadas a familias afectadas en Caracas tras terremotos.

Igualmente, una de las voceras de la comunidad dijo que están muy agradecidos «por todos los logros, por todo el acompañamiento que ha hecho desde el primer día aquí en el urbanismo Omar Torrijos y bueno, todos estamos contentos, Venezuela renace. Estamos súper feliz de todas las voceras al tener consultorio, la ludoteca, cinemateca, los emprendimientos, la cancha deportiva, el parquecito, los chorritos y la invitamos a que un día venga».

Nueve torres a más de 403 familias

La jornada de este viernes no se limitó al complejo Omar Torrijos. Meléndez informó que, de manera simultánea hizo la entrega de nueve edificaciones adicionales que fueron recuperadas y rehabilitadas en distintos puntos de la ciudad capital.

«Están renaciendo todas las personas que sufrieron en este en este doble eh terremoto, pero que seguimos adelante acompañando y aquí en Caracas seguimos avanzando en la reconstrucción. Hoy, además de este urbanismo, por la Alcaldía de Caracas como ente ejecutor, estamos entregando nueve edificios, nueve torres, más de 403 familias que hoy vuelven a su casa, están felices y que van a seguir trabajando, construyendo, mirando hacia el futuro».

Con esta segunda fase de entregas, se amplía el impacto social, garantizando viviendas dignas y seguras para más de 400 familias venezolanas que ahora cuentan con espacios renovados para su desarrollo integral.