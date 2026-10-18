Especialistas venezolanos inspeccionan centros educativos en Panamá tras terremoto

Especialistas de la Comisión de Habitabilidad realizaron una serie de inspecciones a recintos educativos en la provincia de Herrera, Panamá, con el fin de evaluar las condiciones de infraestructura y garantizar el resguardo de la comunidad escolar tras el terremoto registrado el pasado 9 de octubre. La comisión venezolana efectuó los recorridos en trabajo conjunto con el ministro de Educación de Panamá, Ventura Vega Osorio.

Durante las evaluaciones en el terreno, la delegación abordó las instalaciones de la Escuela Sergio Pérez Delgado. En dicho plantel, los profesionales identificaron un módulo con daños severos que fue catalogado con color rojo según el protocolo del sistema de semáforo, por lo que el equipo elaborará un informe con recomendaciones orientadas a la recuperación de las áreas afectadas para un eventual retorno seguro de los alumnos.

A pesar de los daños puntuales detectados en esa infraestructura, la comisión constató que la mayor parte de las unidades educativas evaluadas en la región no sufrieron daños en sus estructuras principales. Las autoridades destacaron que este resultado demuestra una respuesta adecuada de las edificaciones ante las sacudidas del movimiento telúrico.

El despliegue forma parte de las acciones de cooperación bilateral para el diagnóstico de daños y la reactivación segura de las actividades escolares en las zonas afectadas por el sismo.

En ese sentido, el ministro de Educación de Panamá agradeció al Gobierno venezolano por el apoyo brindado luego del sismo.

«Al Gobierno venezolano, al pueblo venezolano, gracias por el apoyo que nos han dado; toda su experiencia recién vivida nos ayuda muchísimo a nosotros como Ministerio de Educación a verificar el estado de todas nuestras escuelas para que nuestra comunidad educativa se sienta segura de regresar a sus aulas», puntualizó.

Intercambio de metodología

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, informó a través de sus redes sociales que el 17 de octubre se realizó un intercambio de metodologías y experiencias operativas de evaluación estructural y gestión de desastres con autoridades panameñas.

«Durante la jornada, los especialistas expusieron el balance y los protocolos aplicados en el estado La Guaira como parte del plan Despeje Digno y Seguro, abordando técnicas avanzadas de demolición controlada», escribió Ramírez en su cuenta de Instagram.

Asimismo, agregó que «se presentaron las actuaciones de rescate e inspección técnica post sismo junto con los resultados y balances de las evaluaciones de campo realizadas recientemente en la provincia de Coclé».