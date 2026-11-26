La ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, sostuvo un encuentro con los voceros recientemente electos de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (Feveem), provenientes de distintas regiones del país.

En el encuentro, además, participaron la viceminstra para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria Socorro Hernández, y la viceministra para el Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad Universitaria en Venezuela Génesis Garvett.

Durante la reunión, reseñada en redes sociales, se propició un espacio de intercambio para conocer las propuestas, experiencias y realidades de los representantes estudiantiles, cuyos aportes contribuirán al fortalecimiento del Sistema Nacional de Orientación Vocacional.

En este sentido, el Ministerio continúa impulsando acciones dirigidas a brindar herramientas a los jóvenes de liceos y colegios para que puedan identificar sus intereses y aptitudes, y tomar decisiones informadas al momento de seleccionar una carrera universitaria.