Estudiantes de educación media renuevan sus liderazgos comunales

La Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (Feveem) celebró elecciones para la selección de sus liderazgos a escala comunal, para renovar las vocerías a nivel de sección, grado y plantel. La jornada electoral forma parte de la estructura organizativa que impulsa el sector estudiantil en los distintos centros educativos del territorio nacional.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, acompañó el desarrollo de la votación en la Comuna Sabana Ñarauli, efectuada en el Liceo Rafael Urdaneta de la parroquia San José, en Caracas. En el lugar, resaltó que «este esfuerzo» que hacen los jóvenes «va más allá» de elegir un vocero para luego organizarse y alcanzar reivindicaciones, pues es algo que «va construyendo ciudadanía».

“Esto puede parecer algo pequeño, no vamos a elegir un vocero para ver si nos organizamos para tener bebederos en el liceo (…) No, eso va construyendo una forma de ser, que después cuando estoy en mi comunidad, si alguien lanza la basura fuera del pote, epa, todos nos ordenamos y decimos no, así no es. Si alguien empieza a generar violencia en la comunidad, todos nos organizamos y decimos así no es. Si algo se empieza a dañar, todos nos organizamos, lo reparamos, y así tendremos, con toda seguridad, un mejor país”, señaló.

Durante su intervención, el ministro sostuvo que estas dinámicas permiten un manejo institucional «más democráticamente», al integrar la labor de los directivos con los estudiantes, las Madres Cocineras, el Movimiento Bolivariano de Familias y el sector docente. El titular del despacho educativo enfatizó que la articulación entre las partes fortalece la convivencia ciudadana y el cuidado de los espacios públicos en las comunidades.

“No es la directora sola, sino la directora con sus estudiantes organizados, con sus Madres Cocineras organizadas, con el Movimiento Bolivariano de Familias organizado, con el movimiento de maestros organizado”, apuntó Rodríguez.

Por su parte, la estudiante e integrante de la mesa electoral, Greyli Figueroa, explicó que el proceso de votación se realiza de forma directa mediante boletas para la selección de cada responsabilidad. Asimismo, señaló que la estructura estudiantil contribuye a la resolución de problemas internos en los planteles y vincula las actividades del liceo con la dinámica comunitaria. Así lo informó el Ministerio de Educación.

Finalmente, el vocero de la Organización Bolivariana Estudiantil (OBE), Reinner Díaz, indicó que tras la culminación de las votaciones comunales, el cronograma electoral avanzará progresivamente hacia las etapas parroquial, estadal y nacional para consolidar la estructura del movimiento estudiantil.