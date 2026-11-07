Representantes institucionales y voceros del poder popular examinaron las estrategias asistenciales desde las instalaciones del Hospital Ciudad Caribia. Foto: MinSalud
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Evalúan atención médica en las 593 Áreas de Salud Integral Comunitaria del país

Las jornadas simultáneas abordaron la cobertura de inmunizaciones, la protección integral a los adultos mayores y los programas orientados a la salud de la mujer

Yusleny Morales
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Voceros del poder popular, autoridades y personal médico celebraron este sábado la asamblea comunitaria mensual en las 593 Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic) distribuidas en el territorio nacional. El despliegue de las mesas de trabajo tuvo como propósito revisar los avances asistenciales, debatir los requerimientos de cada sector y coordinar los esquemas de atención en la Red Comunal del Sistema Público Nacional de Salud.

El Ministerio de Salud indicó en una nota de prensa que una de las actividades centrales se desarrolló en las instalaciones del Hospital Ciudad Caribia, ubicado en la parroquia Sucre de Caracas. En este espacio, los equipos territoriales examinaron los logros y los desafíos sanitarios de la zona.

Durante la jornada, la Autoridad Única de Salud del Distrito Capital, Rosalbina Hurtado, indicó que «hicimos un trabajo en equipo con la comunidad para abordar la atención a los abuelos y abuelas, la campaña de vacunación, el Mes Violeta y la promoción de una vida saludable, en aras de fortalecer nuestro Sistema Público Nacional de Salud».

Por su parte, la directora del recinto, Freimar Brito, sostuvo que «estamos todos unidos como Asic Ciudad Caribia a favor de reforzar los servicios» con el respaldo de la administración central.

De igual forma, las voceras territoriales valoraron la capacidad de respuesta frente a los requerimientos de las familias. En este sentido, la coordinadora de la Misión Venezuela Mujer en la parroquia Sucre, Amada Aponte, señaló que la labor directa con los directores y las autoridades médicas facilita una resolución ágil para la protección de las gestantes y los adultos mayores.

Mientras que el médico cirujano César Villarroel ratificó la disposición de los trabajadores del sector de ofrecer un servicio permanente y de calidad a cada usuario que acude a las instalaciones.

  • El despliegue territorial responde a las directrices del Ministerio de Salud para afianzar el trabajo directo con los comités locales. Foto: MinSalud

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